У будинок влучила ракета чи дрон. Як отримати гроші від держави на відновлення чи нове житло — «Бабель» підготував інструкцію разом із правозахисницею

Вид компенсації від держави залежить від того, пошкоджене житло чи повністю знищене. Поки що компенсують лише втрату майна, яке на 24 лютого 2022 року було на території, підконтрольній Україні.

Законодавство, що регулює порядок компенсації пошкодженого та зруйнованого майна: Закон України від 23 лютого 2023 року № 2923-IX — визначає право на компенсацію пошкодженого та зруйнованого нерухомого майна. Постанова Кабміну від 21 квітня 2023 року № 381 — пояснює, як отримати компенсацію через електронну послугу «єВідновлення»; Постанова Кабміну від 30 травня 2023 року № 600 — регулює порядок того, як держава компенсує повністю зруйноване нерухоме майно; Постанова Кабміну від 13 червня 2023 № 624 — визначає, як держава веде реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.

Якщо ваше житло було зруйноване, ви можете отримати або гроші, або житловий сертифікат. Тут є певний поділ:

Для зруйнованих квартир видають житловий сертифікат.

Для зруйнованих приватних будинків можна вибрати між грошима на відбудову (тільки якщо ви маєте земельну ділянку для будівництва нового будинку, яка розташована на території, підконтрольній Україні і не в зоні бойових дій) або житловим сертифікатом.

Обирати між грошима та сертифікатом доведеться тоді, коли ви будете подавати заяву на компенсацію (ми розповімо детальніше про це трохи далі). Суму виплати обраховують за спеціальною формулою. Про те, як отримати сертифікат, можна дізнатися на сайті програми «єВідновлення».

Якщо ваше житло було пошкоджене, то гроші дадуть на ремонт. Спеціальна комісія огляне ваше майно й оцінить збитки. Кошти зараховують на спеціальну карту «єВідновлення», і їх можна буде витратити тільки на послуги й матеріали постачальників із затвердженого переліку. Купити щось «на ринку» самостійно не вийде. Після завершення ремонту потрібно звітувати. Комісія перевірить роботу — і на цьому ви попрощаєтеся.

Максимальні суми виплат:

350 тис. грн — за квартиру;

500 тис. грн — за приватний будинок.

Вичерпну інформацію про програму «єВідновлення» ви можете знайти на порталі «Дія».

Є ще два додаткових види компенсації, але вони поки що існують лише на папері й не застосовувалися на практиці. Перший — це відшкодування вже зробленого ремонту. Другий — компенсація через місцеві програми, коли вам передають готовий відновлений або новий об’єкт (квартиру або дім) замість зруйнованого.

Що потрібно зробити першочергово, якщо житло постраждало внаслідок обстрілу?

Суворого порядку дій немає — деякі кроки можна виконувати одночасно. Ось перелік обов’язкових етапів, але те, як їх реалізують, залежатиме від конкретного району чи населеного пункту.

Зафіксуйте пошкодження.

Зробіть детальні фото та/або відео з усіх ракурсів. За можливості – з датою і геолокацією. Це не обов’язково, але може бути корисно, бо підтверджує факт пошкодження для механізму компенсації і може стати доказом воєнного злочину.

Повідомте про пошкоджене майно через «Дію» — в застосунку або на порталі (через ЦНАП).

Це повідомлення є ключовим кроком для того, щоб подати заяву на компенсацію. Важливо відправити його до того, як офіційна комісія обстежить ваше житло. Туди можете додати ваші фото й відео.

Напишіть заяву в поліцію.

Зверніться із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом пошкодження або знищення майна внаслідок військових дій. Фото й відео пошкоджень згодяться теж.

Комісія офіційно обстежить ваше житло.

Після того, як ви повідомите відповідні органи (зазвичай місцеву владу або адміністрацію), вони призначать комісію, яка приїде оцінити пошкодження. Після цього вони видадуть акт огляду. Це ключовий документ, який буде потрібен, щоб вашу заявку на виплату компенсації розглянули.

Що може зробити комісія?

Оглянути самостійно.

Залучити незалежних експертів і спеціалістів, якщо потрібно.

Якщо це багатоквартирний будинок:

Зазвичай складають загальний акт на весь будинок або окремий для кожної квартири. Це буде залежати від того, що пошкоджено і наскільки.

Якщо будинок знищений повністю — комісія складає один загальний акт.

Перевірте право власності.

Близько девʼяти мільйонів людей не внесли свої дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Без цього подати заявку на компенсацію неможливо — система «Дія» не побачить вашого об’єкта. Найчастіше це стосується документів, виданих до 2013 року. У такому разі потрібно якнайшвидше пройти процедуру державної реєстрації прав власності в ЦНАП. Можна зробити також онлайн, але перевірте, чи ця можливість доступна у вашій області. Це можна подивитися в переліку «Дії». Тільки після цього подавайте заяву на компенсацію.

Перевірте, чи є у вас усі документи, що містяться в заяві на компенсацію.

Ось перелік:

Паспорт та ідентифікаційний код власника.

Документи про право власності на житло.

Акт обстеження пошкоджень (від комісії).

Фото або відео пошкоджень (за наявності).

Правильно визначте категорію пошкодження.

Коли ви подаватимете інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене нерухоме майно та заяву на компенсацію, правильно зазначте, пошкоджений об’єкт чи знищений. Якщо будинок повністю зруйновано — все зрозуміло. Але якщо ви не впевнені — дочекайтеся, поки комісія зробить акт огляду і визначить, який рівень пошкодження.

Від цього залежить:

порядок розгляду заяви;

комісія, яка її розглядатиме;

як саме виплачуватимуть компенсацію.

Якщо ви оберете неправильну категорію, ваша заява може потрапити до іншої комісії, і тоді заяву доведеться подавати повторно. Якщо ви помилилися, то подайте нове інформаційне повідомлення і повторну заяву з правильно вибраною категорією.

Подайте заявку на компенсацію.

Подайте заяву онлайн через застосунок або портал «Дія», або ж через місцеві ЦНАПи.

Оберіть тип компенсації.

Додайте всі необхідні документи, акти і фото/відео.

Чекайте на рішення комісії, яка підтвердить суму і форму компенсації.

За правилами заяву мають розглянути впродовж 30 днів з моменту подання. Але на практиці може бути довше, тому що в документах можуть бути помилки, комісія не може виїхати на огляд помешкання через активні бойові дії, або проблеми з внесенням права власності в реєстр. Будьте готові, що залежно від обставин цей процес може зайняти два-чотири місяці.