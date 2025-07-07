Вірус папіломи можна попередити, але якщо він уже в організмі — це не вирок. Допоможе вакцина, і вона стала обов’язковою для дітей. Що варто знати — пояснюють фахівчині

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Вірус папіломи людини — для багатьох лише знайома назва. Що це за вірус, які він має симптоми — і чи означає, що це вже рак?

Вірус папіломи є в більшості людей, але часто він просто живе в організмі і довго не дає жодних симптомів. Особливо важливий він для жіночого здоров’я — через ризик розвитку раку шийки матки. ВПЛ — це не одразу рак. Але наявність вірусу означає, що жінка перебуває в зоні ризику і їй потрібно регулярно оглядатися у гінеколога.

Вірус передається через контакт слизових оболонок. Переважно — статевим шляхом. Для цього не обов’язково мати статевий акт із проникненням — достатньо, щоб слизові оболонки торкалися одна одної: під час поцілунку, орального, анального або вагінального контакту. Іноді заразитися можна і в побуті, наприклад, якщо сексуальні партнери користуються одним рушником для інтимної гігієни. Адже вірус переносять і чоловіки, і жінки.

Вірус вражає плоский епітелій — у жінок це піхва, шийка матки, зовнішні статеві органи, а також ротоглотка, носоглотка і анальний канал. Якщо вірус довго присутній в організмі і додаються інші фактори, він може викликати зміни в цих тканинах — дисплазію, яка з часом може перерости у злоякісне захворювання. Від початку таких змін до раку проходить в середньому близько 5 років.

Лікування самого ВПЛ зараз не існує. Зате є вакцина, яка зміцнює імунітет. В Україні зареєстровані три вакцини: Cervarix — від двох штамів ВПЛ, Gardasil 4 — від чотирьох штамів і Gardasil 9 — від дев’яти штамів. Одна доза найдорожчої Gardasil 9 — в аптеках коштує близько 5 000 гривень.

В Україні більшість випадків раку шийки матки виявляють на пізніх стадіях, бо у нас немає програми скринінгу, а жінки звертаються запізно. На пізніх стадіях лікування дуже складне, бо захворювання прогресує. Коли з’являються рецидиви, шанси на лікування мають ще гірший прогноз.

Кому і коли варто вакцинуватися від ВПЛ?

Вакцина від ВПЛ підходить і чоловікам, і жінкам, її потрібно робити і дівчатам, і хлопцям. Ідеальний вік для вакцинації — від 9 до 14 років. По-перше, у дівчат у цей період шийка матки ще не сформована остаточно, і її епітелій більш вразливий до впливу вірусу. По-друге, у цьому віці діти ще не починають жити статевим життям, але вже можуть мати перші близькі дотики чи поцілунки, досліджувати своє тіло. Тому важливо вакцинуватися до початку статевого життя.

Вакцинація хлопців з підліткового віку теж потрібна. Зоною ураження у чоловіків є голівка статевого члена, де також можуть з’являтися злоякісні пухлини.

Як працює вакцина: чи захищає від зараження і чи треба вакцинуватися, якщо вірус уже є?

Вакцина не викорінить вірус, якщо він вже потрапив в організм. Але вона захищає клітини від шкідливих змін, особливо в тих місцях, де є плоский епітелій. Точніше — вакцинація робить менш вірогідним сценарій, за якого в тканинах з’являються передракові зміни, а потім і злоякісні пухлини.

Вакцинуватися рекомендують усім жінкам до 45 років, незалежно від того, чи є у них вірус. Для тих, хто вже інфікований, вакцинація навіть важливіша, бо із нею менше вірогідність того, що розвинуться ускладнення.

Який графік вакцинації від ВПЛ в Україні? Скільки доз потрібно і що робити, якщо пропустив якусь із них?

Дітей вакцинують двічі, а підлітків від 15 років і дорослих жінок — тричі. Пропускати дози не бажано, але бувають різні ситуації.

Наприклад, якщо першу дозу зробили вакциною Cervarix, а далі її немає в продажу або людина виїхала за кордон, де є лише Gardasil 4 чи Gardasil 9. Тоді може виникнути пауза, бо не варто замінювати вакцини без консультації з лікарем.

Якщо ви пропустили дозу, потрібно звернутися до гінеколога, розповісти, коли і якою вакциною вакцинувалися. Лікар порадить, чи продовжувати курс вакцинації, чи призупинити його. Хоч нюансів багато, пропуск дози — не катастрофа, головне — проконсультуватися з лікарем і дотримуватися його рекомендацій.

Кому не можна робити вакцину від ВПЛ і коли треба бути обережним?

Більшість вакцин, включно з вакциною від ВПЛ, не мають серйозних протипоказань. Навпаки — людям із хронічними захворюваннями або інвалідністю вакцинація навіть рекомендована, адже вони можуть важче переносити ускладнення, якщо захворіють.

Основні випадки, коли щеплення відкладають:

гостре інфекційне захворювання з температурою 38 °C і більше;

вагітність;

серйозно ослаблений імунітет (наприклад, під час хіміотерапії, після пересадки органів або при важкій формі ВІЛ);

діагностоване злоякісне новоутворення (наприклад, рак шийки матки).

Тобто вагітність — це протипоказання вакцинації? А якщо людина планує вагітність, або на етапі лактації?

Так, вагітність є протипоказанням до вакцинації від ВПЛ. Рекомендують відкласти щеплення до періодів після пологів та грудного годування. Якщо жінка зробила перше щеплення, а потім завагітніла, вакцинацію зазвичай припиняють, щоб зберегти вагітність. Після пологів і завершення грудного годування вакцинацію можна продовжити.

Які побічні реакції після вакцинації від ВПЛ? Що робити, якщо вони з’явилися?

За весь час вакцинації ані у дорослих, ані у дітей серйозних побічних реакцій не було. Найпоширеніша — місцева реакція в плечі: біль, почервоніння, набряк. Через біль рука може боліти так, що стає неприємно рухати нею чи одягатися.

Рідко бувають загальні реакції — слабкість, підвищена температура, втома. Усе це зазвичай минає протягом 72 годин.

Такі реакції можуть бути спричинені не лише самою вакциною, а й допоміжними речовинами, які входять до її складу. Іноді в людей буває алергічна реакція саме на ці компоненти. Найсерйознішою реакцією, хоч і рідкісною, є анафілактичний шок. Через це вакцинацію проводять у медичних закладах, де є кваліфікований персонал і все необхідне для надання допомоги.

Якщо ж людина робить щеплення вдома самостійно, купивши вакцину в аптеці, і в неї з’являються побічні симптоми — почервоніння, біль або більш серйозні, наприклад задишка — потрібно негайно викликати швидку допомогу і звернутися до лікарні.

Яку вакцину від ВПЛ покриває держава? Скільки коштують вакцини поза державною програмою і чи варто обирати дорожчу?

В Україні державна програма покриває вакцину Gardasil 9 для дітей, але лише одну дозу. За офіційною схемою потрібно вводити дві дози: другу — через шість-дванадцять місяців після першої. Другу дозу пацієнти оплачують самостійно.

Обирати дорожчу вакцину сенсу не має. Gardasil 9 — це найсучасніша вакцина, яку використовують у світі, і вона найбільш ефективна.

Для дорослих вакцинація від ВПЛ нині не входить до державної програми, тому дорослі вакцинуються за власний кошт.

Вакцинація може спричинити безпліддя?

Ні, це нісенітниця. Клінічних досліджень, які б показували, що вакцинація спричиняє безпліддя, не існує. Значно більшу шкоду репродуктивному здоров’ю завдають куріння, алкоголь та інші фактори. Стреси, в яких ми зараз живемо, значно гірші за будь-яку вакцинацію.

Вакцинація захищає від усіх статевих інфекцій?

Це не так. Вакцина від ВПЛ захищає тільки від того, щоб вірус папіломи не спричиняв шкідливі зміни у клітинах плоского епітелію, які можуть призвести до раку. Від інших статевих інфекцій ця вакцина не захищає. Щоб убезпечитися від інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, потрібно користуватися бар’єрними контрацептивами.

Якщо в родині не було ВПЛ або раку шийки матки — вакцинація не обов’язкова?

Рак може мати різні причини, і одна з них — генетика. Але у випадку раку, який викликає вірус ВПЛ, спадковість не відіграє великої ролі. Головна причина — це зараження вірусом. Навіть якщо в родині немає таких випадків, дитина в майбутньому може заразитися вірусом через контакти з іншими людьми, тому вакцинація потрібна всім.