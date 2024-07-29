Військові хворіють часто й важко. Що страждає в першу чергу? Куди звертатись? Які лабораторні дослідження та обстеження покриває держава? Гайд «Бабеля» та медичної лабораторії ДІЛА

На що найчастіше хворіють військові?

Спектр дуже широкий. Через постійний стрес, переохолодження, нерегулярне і незбалансоване харчування та великі фізичні навантаження військові мають постійні проблеми зі здоровʼям. У зоні підвищеного ризику — серце, спина, шлунок.

«Гастрит, ерозія, виразка шлунка і печія — хвороби, знайомі багатьом військовим. Основна причина — солдати постійно їдять сухпаї та консерви, — каже гастроентеролог «Добробуту» Роман Буяновський. — І майже в усіх ветеранів виникає синдром подразненого кишківника».

Окрім цього, у військових, за словами лікарів «Добробуту», часто підвищений тиск, а це, своєю чергою, збільшує ризик інсульту та інфаркту. Ще одна проблема — симпатичний овердрайв, коли через надмірний викид адреналіну нервова і серцево-судинна системи виснажуються. Це призводить до артеріальної гіпертензії та аритмії.

Впливають на серце і постійні застуди. Військові часто їх не доліковують, і все закінчується пневмонією, каже кардіологиня, науковий консультант медичної лабораторії ДІЛА Ніна Крушинська. Якщо хворобу вчасно не діагностувати, вона може дати укладення на серце і спровокувати запалення серцевого мʼяза.

«Також у військових, особливо у молодих, нерідко порушується обмін жирів в організмі — ліпідний обмін. Основні причини — фізичне і психоемоційне напруження, особливості харчування. Якщо це не коригувати, далі може початися атеросклероз», — каже Крушинська.

За словами вертебролога клініки «Добробут» Ігоря Стельмаха, майже в усіх військових виникають хронічні вертикальні перевантаження хребта. Все через важкі бронежилети та розгрузки. Це спричиняє болі у шиї та спині, сковує рухи й може спровокувати появу грижі.

У підвищеній зоні ризику військові після поранень і контузій. Через це у них можуть погіршитися слух і зір, зʼявитися неврологічні та ендокринні проблеми, каже Дзвенислава Сіра з Патронатної служби «Азову».

Які інфекції найбільш поширені серед військових?

Серед повітряно-крапельних інфекцій найнебезпечніший туберкульоз. Хронічний стрес пригнічує імунну систему, а фронтові умови: підвали, закриті укриття, окопи — ідеальне середовище для поширення цієї хвороби.

Виявити туберкульоз на початковій стадії традиційними методами досліджень непросто. Нерідко ця інфекція має практично безсимптомний перебіг. Мало хто на війні звертає увагу на незначний кашель, лихоманку, втрату ваги, слабкість, — розповідає лікар-інфекціоніст медичної лабораторії ДІЛА Юрій Бочаров.

Також увагу потрібно приділили й іншим інфекційним захворюванням, таким як гепатит В і С, сифіліс, ВІЛ, який може перейти у стадію СНІД, зазначає лікар.

Крім того, проблеми можуть виникати через кліщів, які нерідко є переносниками борелій — збудників хвороби Лайм-бореліозу.

А якщо пощастило і майже нічого не болить, треба проходити якісь чекапи?

Так. Одна з головних причин — військові часто контактують з кровʼю, передусім коли надають допомогу пораненим. А будь-який незахищений контакт — ризик передачі інфекції, про яку людина не знатиме.

Також є випадки, коли військові інфікуються під час переливання крові, яку в бойових умовах важко ретельно перевірити. Після такої процедури обстеження варто пройти тричі: через місяць, через три місяці й за пів року. Або хоча б один раз — через шість місяців. Навіть загальне дослідження крові покаже можливе запалення чи, наприклад, анемію. Якщо таке є, то щоб знайти проблему, лікарі скерують на інші дослідження.

Які ще базові лабораторні дослідження варто проходити військовим?

«Базові» є, але вони стосуються всіх людей, а не лише військових. Це дослідження на холестерин, зсідання крові, стан печінки, інфекцію шкіряних покривів та дослідження C-реактивного білка.

Лабораторні дослідження краще робити лише за направленням лікаря і комплексно. Є спеціальні «пакети» лабораторних досліджень, які підібрані так, щоб лікар міг встановити діагноз. Якщо лікарю потрібна повна картина — він найімовірніше призначить саме таке дослідження.

Якщо є скарги на стан щитоподібної залози чи підозри на діабет, лікар може порадити зробити комплексне дослідження щитовидки. Мінімальний пакет досліджень, за яким оцінять роботу щитовидки, містить дослідження на вільний тироксин та тиреотропний гормон. Для дослідження потрібна лише венозна кров.

Для перевірки на діабет лікар може порадити дослідити рівень глюкози, глікований гемоглобін та зробити глюкозо-толерантний тест. Утім, діабет другого типу іноді важко виявити. Тому ендокринологи радять робити тест на С-пептид і пʼять специфічних антитіл. Якщо ці показники високі — у людини діабет першого типу, якщо надто низькі — другого, каже ендокринологиня медичної лабораторії ДІЛА Богдана Мурашова.

Де пройти обстеження і зробити дослідження швидко, якісно й бажано безкоштовно?

Консультації та лікування військових у державних клініках безкоштовні, але там треба бути готовими очікувати. За словами Дзвенислави Сірої з «Янголів Азову», черги на певні дослідження чи МРТ розписані на тижні, а то й місяці вперед. У поранених чи хворих стільки часу зазвичай немає, і вони звертаються до приватних закладів. До прикладу, Патронатна служба «Азову» співпрацює з медичною лабораторією ДІЛА, яка надає знижку на проведення лабораторних досліджень для підопічних бійців фонду та їхніх родин. Це значно пришвидшує процес, і все можна зробити оперативно.

Крім того, по всій мережі ДІЛА для військових на всі дослідження діє знижка до -50%. Щоб її отримати, достатньо показати військовий квиток чи посвідчення учасника бойових дій.

Щодо безкоштовних досліджень, багато медичних установ підписали договори з Національною службою здоровʼя (їх понад 3 000 по всій країні). Дізнатися, де в вашому місті роблять безкоштовні лабораторні дослідження за програмою НСЗУ, можна або за допомогою цієї карти, або подзвонивши на гарячу лінію за номером 16-77. І памʼятайте, щоб дослідження оплатила держава, вам треба мати електронне направлення від сімейного чи профільного лікаря з державної клініки. Також це може бути паперове направлення, якщо електронна система не працює.

Останнє питання про здоровʼя ментальне — де військовим отримати психологічну допомогу?

Є низка організацій, які багато років працюють з військовими та готові безоплатно допомагати. Наприклад, реабілітацію і консультації проводять у державному центрі «Лісова поляна», також психологічні консультації надають ГО «Вільний вибір», центр «Веста» та Veteran Hub. Також є багато гарячих ліній: зокрема кол-центр «Варто жити» та ініціатива «Ти як?».

Якщо військовому потрібне серйозне лікування і стаціонар, він має звернутися до командира або до медика своєї роти. Далі військова частина має зробити офіційне направлення на лікування у конкретній лікарні. Переважно цим займаються комунальні заклади, яких в Україні 90. Дзвенислава Сіра з патронатної служби «Янголи Азову» каже, що якісну допомогу надають у психоневрологічній лікарні у Ворзелі та в Київському територіальному медичному обʼєднанні «Психіатрія».

Війна сильно бʼє по здоровʼю військових незалежно від віку, далеко не завжди цей вплив можна вчасно виявити неозброєним оком. Турбота про здоровʼя близьких захисників і вчасна діагностика допоможуть уникнути ускладнень.