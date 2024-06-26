Комісія ООН збирає інформацію про воєнні злочини росіян в Україні. Як розказати про них міжнародним експертам — покрокова інструкція

Про які саме злочини варто повідомляти комісії

Комісія займається серйозними та системними порушеннями. Одне з її завдань — визначити моделі поведінки чи патерни злочинів. Переважно комісію цікавлять:

порушення прав військовополонених, у тому числі катування і страти;

порушення прав цивільних, у тому числі катування, сексуальне насильство, незаконні затримання та зникнення, імпровізовані тюрми та катівні. А також — які силові структури чи служби їх організовували. Особливо важливі свідчення цивільних, які повернувся з російського полону;

наслідки атак на енергетичну інфраструктуру для цивільних. Зокрема, як від цього постраждала сфера охорони здоровʼя і освіта;

використання потужної вибухової зброї в густонаселених цивільними районах.

Якщо злочин не підпадає під жодну з категорій, свідчення все одно варто надати. Рішення про те, чи підпадає він під вимоги комісії, ухвалять слідчі.

Комісари під час відвідування України. Independent International Commission of Inquiry on Ukraine / «Бабель» Independent International Commission of Inquiry on Ukraine / «Бабель» Комісари під час відвідування України. Independent International Commission of Inquiry on Ukraine / «Бабель»

Як подати заяву

Є два шляхи:

Члени комісії ООН щонайменше тричі на рік відвідують Україну. А слідчі ще частіше — до 16 разів — щоб зібрати докази й поспілкуватися з жертвами та свідками. Візити слідчих не оголошуються публічно, тому лише вони є ініціаторами розмови. Перед візитом слідчі проводять дослідження, з ким потрібно провести інтервʼю. Зазвичай вони отримують інформацію з новин або від правозахисних організацій чи місцевої влади.



А от про візити комісарів оголошують публічно, зокрема в соціальних мережах представництв і підрозділів ООН. Там вказують контактний номер телефону та електронну пошту, куди можна написати, щоб зустрітися з ними й розповісти про злочини.

А от про візити комісарів оголошують публічно, зокрема в соціальних мережах представництв і підрозділів ООН. Там вказують контактний номер телефону та електронну пошту, куди можна написати, щоб зустрітися з ними й розповісти про злочини. На електронну пошту [email protected] можна написати листа про те, що у вас є інформація про певний злочин. Лист отримає слідчий , який займається саме таким видом злочинів. Він відправить спеціальне посилання, за яким можна завантажити всю необхідну інформацію: документи, фото, відео. І вже після цього слідчий та потерпілий чи свідок домовляються про безпечні шляхи для розмови, наприклад через Signal.



У комісії є перекладачі, тому інформацію можна подавати українською. Якщо людина хоче поспілкуватися усно, з нею звʼяжеться слідчий у супроводі перекладача. Комісія також певний час буде тримати звʼязок із заявником після отримання заяви й повідомляти про те, куди саме йде інформація.

Важливо! Свідчення не збирають постійно. Строки обмежені, бо комісія має опрацювати всю отриману інформацію й встигнути підготувати звіти. На сайті комісії є окремий розділ з назвою «Call for submissions» з посиланням на усі деталі. Якщо мандат комісії продовжать наступної весни, то вона оголосить про наступний збір заяв.

Ще раз про безпеку

Комісія захищає всю інформацію, повʼязану з потерпілими та свідками злочинів. Особисті дані розкривають виключно за згодою заявників.

Ви можете вплинути на те, щоб російських злочинців покарали, а ми вам допоможемо. Підтримайте «Бабель»: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected].