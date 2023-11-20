Через війну здоровʼя почало підводити, і я боюся пропустити щось серйозне. До яких лікарів звертатись, які аналізи здавати і скільки це коштує? Інструкція здорової людини від «Бабеля» та «Добробуту»

Кому і коли треба робити чекапи організму?

Офіційно затверджених рекомендацій Міністерства охорони здоровʼя про те, як часто треба проходити профілактичний огляд у лікаря, немає, каже Олена Самохвалова. Це точно треба робити, якщо у вас є хронічні або спадкові захворювання. У цьому питанні краще дослухатися до сімейного лікаря, який скерує на необхідні обстеження чи консультації профільних спеціалістів.

Раз на рік бажано перевіряти рівень цукру в крові, а якщо у вас високий ризик розвитку цукрового діабету 2 типу — то й двічі. Якщо мама, сестра або бабуся хворіли на рак молочної залози, можна пройти обстеження на мутації генів BRCA1/BRCA2. Воно допомагає зрозуміти, чи є у вас спадкова схильність, і не пропустити початку захворювання, яке на ранньому етапі добре лікується. Від наявності мутацій залежить кратність оглядів та обсяг обстежень у мамолога. Однак робити це варто лише після консультації лікаря — самостійно ви точно не зможете розшифрувати результати.

Мешканцям ендемічних регіонів варто бодай раз на рік проходити УЗД щитоподібної залози, додає Олена Самохвалова. З аналізів раз на рік варто здавати загальний аналіз крові та аналіз на вітамін D, каже Олена Самохвалова. Загальний аналіз крові допоможе побачити відхилення від норми в організмі. А дефіцит вітаміну D — часта історія в пацієнтів, тому важливо контролювати цей момент, додає лікарка.

Чекапи для жінок

Для жінок в Україні рекомендації щодо оглядів у гінеколога доволі чіткі. До початку статевого життя дівчинка має прийти до гінеколога на знайомство та огляд зовнішніх статевих органів, без дзеркал та інвазивних маніпуляцій. З нею проведуть бесіду про контрацепцію, менструальний цикл, зроблять УЗД органів малого тазу тощо.

З 21 року жінки мають раз на рік відвідувати гінеколога та проходити цитологічне обстеження — тобто PAP-тест, або мазок із шийки матки, як його називають у побуті. Залежно від результатів обстежень лікар може змінити рекомендації щодо PAP-тесту — до разу на три роки. Обстеження треба проводити мінімум до 65 років — тобто навіть після настання менопаузи.

До 40 років жінкам варто щомісячно робити самообстеження грудей — оцінити зовнішній вигляд залоз з опущеними та піднятими руками, прощупати на наявність ущільнень, звернути увагу, чи немає виділень із сосків. Раз на рік варто робити УЗД грудей. Після 40 років рекомендовано щороку проходити мамографію.

В Європі рекомендують після 40 років раз на два роки проводити дослідження товстої кишки — колоноскопію, та раз на рік — гастроскопію. В Україні рекомендації з цих обстежень трохи інші — з 50 років. Якщо у вашій родині були випадки раку кишківника, лікар може рекомендувати проходити колоноскопію і раніше.

Так само і з гастроскопією — ризик захворювань зростає, якщо у вашій родині були випадки раку шлунку або ви постійно відчуваєте печію, нудоту чи інші проблеми з травленням. У такому разі обстеження треба починати раніше. Але перед гастроскопією порадьтеся з сімейним лікарем — він точно скаже, як часто її треба робити для профілактики, враховуючи ваш анамнез. Не треба боятися ковтати зонд — сучасні клініки роблять цю процедуру під седацією, коли пацієнту вводять легку внутрішньовенну анестезію, яка занурює у поверхневий сон. Ця процедура швидка і фактично безболісна. Хіба що ви боїтесь уколів.

Також саме жінкам бажано раз на рік робити УЗД щитоподібної залози, бо вона — важливий ланцюжок у жіночому здоровʼї.

Чекапи для чоловіків

До 40 років чоловікам за відсутності скарг раз на два роки радять планово проходити огляд в уролога, каже Олександр Банас. Після 40 років — раз на рік. Контрольний огляд — це два візити до лікаря, аналізи крові, сечі та УЗД органів сечовидільної та сечостатевої систем.

Під час першої зустрічі лікар проведе фізикальне обстеження, тобто огляне і прощупає живіт, сечовий міхур. Ще одна обовʼязкова процедура — пальцевий огляд передміхурової залози. Варто підготуватися до неприємних відчуттів, попереджує Олександр Банас, але й досі пальцевий ректальний огляд — один з основних методів виявлення запальних чи пухлинних процесів простати. Другий візит, відповідно, вже після УЗД та здачі аналізів — для того щоб лікар розшифрував результати і, за необхідності, призначив більш розширені дослідження.

Після 50 років чоловікам додатково варто здавати онкомаркер на рак передміхурової залози. Це єдиний онкомаркер, який можна здавати без рекомендації лікаря, адже він дуже точний. «Це також єдиний аналіз, який робиться перед візитом до лікаря, — каже Олександр Банас. — Вже після нього уролог проводить дослідження простати. Якщо робити навпаки, це може вплинути на достовірність аналізу».

У клініках часто є пакет чекапів організму. Чи варто ними користуватися?

Це може бути хорошим та зручним варіантом обстеження. Але вибирати такі чекапи треба з розумом. На сайті «Добробуту» є пакети послуг для дітей, жінок та чоловіків різного віку .Всі чекапи підібрані максимально продумано. Для жінок стандартний пакет (8 600 грн) — це консультації терапевта, гінеколога, офтальмолога та ендокринолога. Сюди також входять стандартні для чоловіків і жінок УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура, щитоподібної залози, КТ легень і ЕКГ, УЗД органів малого тазу та молочних залоз, а також стандартні аналізи крові й сечі. В універсальному чоловічому чекапі (12 050 грн) — УЗД органів черевної порожнини та сечовидільної системи, консультація уролога, терапевта та здача необхідних аналізів. Можна обрати й більш прицільні урологічні (4 820 грн) та гінекологічні (3 550 грн) чекапи — вони ще й суттєво дешевші.

Перед дослідженнями ви обовʼязково зустрінетеся з лікарем, тож подумайте, які питання хочете йому поставити, і запишіть собі. Поінформуйте лікаря, чи приймаєте ви якісь препарати, чи є у вас якісь хронічні захворювання. Результати досліджень не намагайтеся розшифрувати самі — це робота лікаря.

А чого точно не потрібно робити?

Точно не потрібно робити такі чекапи часто — раз на місяць чи на пів року. Якщо ви здорова людина, без хронічних чи спадкових хвороб, достатньо за можливості проходити профілактичний огляд раз на рік. Якщо ж ви помітили, що ваш стан погіршився, то краще звернутися до сімейного лікаря, і він розкаже, які аналізи треба здати та які дослідження пройти.

Також не має сенсу купувати розширені пакети чекапів, куди входять додаткові специфічні дослідження, без попередньої консультації з лікарем.

Не варто самостійно здавати аналізи на гормони чи онкомаркери — це можна робити тільки за рекомендацією лікаря. Олена Самохвалова пояснює — винятково за результатами онкомаркерів не можна діагностувати рак. Тобто ви здасте аналізи, отримаєте психологічне навантаження, ймовірно, даремно.

Гормональні аналізи теж має призначати лікар після збору анамнезу. Жінкам варто звертати на це увагу, якщо є певні зміни в організмі — наприклад, почало рости волосся в незвичних місцях, збився цикл менструації або ви стрімко набрали чи втратили вагу. Тоді треба порадитися з сімейним лікарем.

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