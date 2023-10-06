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Оріхів — місто на лінії фронту, де досі живуть люди. Чому вони не виїздять? Що це — патріотизм чи страх залишитися в невідомості? Подкаст «Давай войсом» № 7

Автор:
Юліана Скібіцька
Дата:
Оріхів — місто на лінії фронту, де досі живуть люди. Чому вони не виїздять? Що це — патріотизм чи страх залишитися в невідомості? Подкаст «Давай войсом» № 7

«Бабель»

Оріхів — невелике місто в Запорізькій області. На початку великої війни росіяни намагалися захопити його, щоб відкрити шлях до Запоріжжя. Оріхів вистояв, але залишився на лінії фронту. Саме з нього почався український контрнаступ. Окупанти щодня нещадно обстрілюють місто — там не залишилося жодної цілої будівлі. А ще Оріхів — особливе місто для редакторки «Бабеля» Юліани Скібіцької — вона провела там усе дитинство. А кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова побувала в Оріхові кілька тижнів тому. Разом вони обговорюють, як живе місто і чому люди, попри все, залишаються в ньому серед руїн та постійних обстрілів.

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