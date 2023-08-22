Дві історії з Миколаєва про те, як небайдужість перемагає війну, стихію і рятує жирафів від морозів. Подкаст «Давай войсом» № 4

Кілька тижнів тому кореспондентка «Бабеля» Ганна Мамонова поїхала в Миколаївську область і привезла звідти дві історії. Перша — про родину Тетяни Шапіро з села Афанасіївка. Село сильно постраждало від підриву Каховської ГЕС. Повінь отруїла воду, зруйнувала будинки і рештки життя Тетяниної родини — те, що залишилося від нього після окупації. Друга історія про Миколаївський зоопарк. З початку повномасштабного вторгнення люди з усього світу купували онлайн-квитки до зоопарку, щоб допомогти звірям пережити складні часи. Зараз і Тані, і зоопарку знову потрібна допомога. Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька поговорила з Ганною Мамоновою про те, як підтримка допомагає пережити найтемніші часи.