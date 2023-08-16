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Фермер Олександр Шерстюк з Херсонщини пережив окупацію і потоп, а зараз збирає врожай під обстрілами. Звідки, ну звідки стільки сили в цих людей?! Подкаст «Давай войсом» № 3

Автори:
Юліана Скібіцька, Ганна Мамонова
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Фермер Олександр Шерстюк з Херсонщини пережив окупацію і потоп, а зараз збирає врожай під обстрілами. Звідки, ну звідки стільки сили в цих людей?! Подкаст «Давай войсом» № 3

«Бабель»

Фермер Олександр Шерстюк із селища Інгулець на Херсонщині жартома називає себе «останнім героєм». Тридцять років він займається фермерством попри безліч складнощів. У пандемію коронавірусу Олександр втратив ціле поле суниці — її не було кому збирати. В окупацію довелося платити данину російським солдатам і продавати рапс утричі дешевше. Зараз фермер збирає врожай під звуки снарядів. Пшениця не вродила — через затоплення після підриву Каховської ГЕС. Таких фермерів, як Олександр, — сотні в Херсонській області. Вони не кидають своє господарство, хоча воно майже не дає прибутку, а держава — не підтримує. Чому так відбувається? Про це редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька поговорила з журналісткою Ганною Мамоновою, яка побувала в Інгульці. Слухайте третій випуск подкасту «Давай войсом» на всіх платформах. А також читайте текст про Олександра на «Бабелі» .

Слухайте також цей випуск на інших платформах:

Радимо ще послухати подкаст «Вест-Сайд».

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