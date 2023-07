«Вест-Сайд» #2. «Якщо не росіяни, то хто відповідає за рішення їхньої влади?» Гостя подкасту ― дослідниця російсько-української війни зі США Александра Вакру

Західні медіа продовжують писати про невдалий заколот Євгенія Пригожина та його вплив на війну росії з Україною. Завдяки своїй роботі ви можете бачити ситуацію з різних боків. Як вам подача цієї теми американськими ЗМІ?

Самі події 26 червня американські медіа висвітлювали істерично, бо ніхто не очікував нічого подібного. Вони писали про кожен крок «вагнерівців». Ось вони захопили Ростов! Ось дійшли до Воронежу! Ось зупинились біля міста Єлець! Ось зідзвонилися з кимось із влади! Не знаю, чи ви в курсі справи О. Джея Сімпсона. Коли він сів у свій джип і почав не надто швидко їхати по шосе, з гелікоптера велась відеозйомка, й американці протягом трьох годин дивились, як їде ця автівка, а голос за кадром коментує найдрібніші події. Так, думаю, було й тут: усі стежили, що робить Євгеній Пригожин. А більшість аналітиків не мали що сказати: ми не знали, що відбувається й чому.

Тепер минув час, починають зʼявлятись аналітичні інтерпретації тих подій. Я б розділила їх на дві групи. Перша ― це ті, хто вважають, що дії Пригожина послабили путіна. Вони показали, що серед кремлівської еліти є багато протиріч. Іззовні здається, що є умовно стабільна російська держава, але ця історія показала, що у ФСБ, військових, Пригожина і путіна насправді різні інтереси. Вони входять до різних груп, не надто дружніх одна до одної. Іще один цікавий момент ― коли все це відбувалось, російські еліти зберігали повну тишу. Лише кілька людей публічно сказали: «О, так, ми підтримуємо путіна, він такий чудовий». Інші зачаїлись. Навіть Маргарита Симоньян ― одна з найпалкіших пропагандисток режиму ― сказала, що була у відпустці в ті дні. Але ж ми розуміємо, що насправді вони всі чекали на якісь результати, аби приєднатись до переможців. І не було певності, що це буде путін. Це натякає, що його підтримка зараз ситуативна і швидко розчиниться, якщо що.

З іншого боку, чимало людей писали й говорили, що це посилило путінський режим. Звичайно, про це говорять росіяни: мовляв, він залишився нагорі, він такий сильний, усе виявилось так чудово. Цьому не дуже віриться, це кремлівський наратив. Але також є люди, які визнають, що хоча сам заколот для путіна сприятливим не був, зараз він почне репресії проти незгодних в еліті, а коли вичистить систему від тих, хто його не підтримав, режим лише посилиться.

Ми зараз не знаємо, яка з цих позицій правильніша. Але в тому, що стосується війни в Україні, очевидно, що російська верхівка значну частину уваги перенаправить на внутрішню політику, баланс влади у Кремлі. Для України це, мабуть, добре.

Танк «вагнерівців» у Ростові під час заколоту 24 червня. Getty Images / «Бабель»

Двадцять шостого червня американські медіа висловлювали більше надії чи побоювань, що новий баланс сил у росії може виявитися ще гіршим, ніж зараз?

Думаю, це був просто захват від того, що щось відбувається: «А тепер усі швидко дивимось ліворуч!» В історіях із ДТП ми використовуємо термін rubberneckers ― «люди з гумовими шиями», тобто роззяви, які роздивляються все довкола. Так і з медіа в той час: не знаючи багато про росію, не розуміючи її, американці були шоковані. Просто здавалось, що путін цілковито контролює росію, а того дня виникли підозри, що не особливо й контролює: заколоти не трапляються там, де влада сильна. А про те, яким буде новий баланс сил, тоді ще не думали, зокрема й більшість медіа.

Були заяви з українського боку і частково від європейців та американців, що є певна втома від подій в Україні. Частина моїх знайомих журналістів, які зараз працюють фіксерами, відчули це на собі. Навесні в них різко поменшало роботи: усі чекали на контрнаступ, а доти майже не було попиту на матеріали з України.

Я б описала це як нудьгу, а не втому. І це не стосується американської влади, яка стійко продовжує підтримувати Україну. А от звичайним громадянам ця історія вже набридла. Ось у Франції почали перевертати й палити автівки ― увага перемкнулась на неї. Але ― хоч це й не назвеш хорошою новиною ― росіяни продовжують робити в Україні жахливі речі. І щойно вони роблять щось на кшталт підриву Каховської ГЕС, увага знов повертається до вас. Тобто щось має відбуватись, бо просто чергове свідчення того, що війна ― це жахливо, читачів уже не захоплює. Я підписана на The New York Times, отримую паперову газету. Щодня на першій шпальті ― причому вгорі, above the fold, як у нас кажуть, на найголовнішому місці ― обовʼязково є щось про Україну. Утім, це інтелектуальна аудиторія NYT, а звичайні американці за війною не стежать. Так само, як не стежили за нашими війнами в Іраку й Афганістані. Їм у принципі не надто цікаво те, що відбувається за кордоном. А для тих, кому цікаво, Україна досі в центрі уваги.

Путін сподівається, що колись іноземці знудяться настільки, що підтримка України зменшиться. За яких умов це можливо?

Думаю, проблема не в увазі американської публіки, а в американських президентських виборах у листопаді 2024-го. Бо щойно почнеться передвиборчий цикл ― умовно з початку наступного року, зросте тиск із боку республіканців. Мовляв, треба перестати давати стільки грошей іншим країнам і звернути увагу на внутрішні проблеми. Думаю, Джо Байден зможе зберегти підтримку України на поточному рівні, і протягом кампанії теж, але якщо влада перейде до республіканців, можуть виникнути великі проблеми. Тому саме зараз ― про це каже багато хто у Штатах, я теж ― варто підтримувати Україну максимально, цей літній контрнаступ має бути якомога успішнішим. Далі справи можуть бути менш передбачуваними: якщо вибори виграє хтось на кшталт Трампа, ситуація з підтримкою зміниться. Думаю, путін знає про це. Можливо, його боти підкидатимуть усе більше дезінформації, щоб стимулювати поляризацію суспільства у США.

Як американські медіа, на ваш погляд, загалом висвітлюють події в Україні — адекватно, якісно?

Я б сказала, якісно, історій багато. І поставила б це в заслугу стилю комунікації української президентської команди. Вони продукують чимало відео, чимало фоторепортажів. Усе це потрапляє в поле зору американських журналістів і редакторів. Крім того, тут багато хороших кореспондентів зі США, які роблять чудову роботу. Зокрема, вони встановили звʼязки з численними джерелами на фронті й у владних кабінетах. Це завжди підвищує якість інформування.

Можливо, якісь матеріали особливо запамʼятались вам останнім часом?

Я за останні місяці прочитала їх понад дві тисячі, складно щось виділити. Дослідницька організація Chatham House недавно випустила хороший звіт [про те, як завершити російсько-українську війну]. RAND Corporation теж робить хороші звіти. Майкл Кофман добре розбирається в армійських питаннях, слідкую за його публікаціями. Зараз він, здається, у Карнегі-центрі.

Але ці матеріали покривають лише частину проблеми — нам стало значно складніше розуміти, що відбувається в росії. Незалежних медіа на місцях уже не лишилось, опитування громадської думки нічого не значать, і щоб зрозуміти, що там відбувається, доводиться говорити з якимись своїми друзями, які побували в росії, щоб просто побачити свою маму. А нам важливо мати уявлення про плани росіян. Тоді й Україна могла б реагувати ефективніше. На жаль, джерел якісної інформації звідти замало.