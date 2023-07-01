«Чому б у розмові про Голокост не дати слово Гітлеру? Він же має своє бачення, може пояснити, чому все так». Фіксер і журналіст Владислав Головін про свою роботу і суперечки з іноземними медіа. Подкаст «Вест-Сайд» #1

Подкаст «Вест-Сайд» ― логічне продовження огляду статей іноземних медіа про російсько-українську війну, який виходить на «Бабелі» щобудня близько півночі. В аудіоформаті автор оглядів Антон Семиженко спілкується з українцями та іноземцями, які співпрацюють із закордонними ЗМІ, виступають для них спікерами чи, власне, пишуть статті, які впливають на громадську думку в інших країнах і від яких у підсумку залежить масштаб допомоги Україні в цій війні. Україна часто сприймається іноземцями викривлено ― ми говоримо про те, чому так і як це змінити. Гість першого випуску «Вест-Сайду» ― Владислав Головін, який понад 20 років працює в українських медіа (зокрема, він був журналістом і редактором відділу в українському виданні Forbes) і 10 років співпрацює із західними ЗМІ як фіксер. Зараз Владислав допомагає створювати матеріали про Україну великому французькому виданню Le Monde. Ми говоримо з Головіним про його досвід співпраці з іноземцями, як він знайомить їх з українським контекстом і чому в авторитетних медіа досі виходять статті про «неоднозначність» російсько-української війни й про те, що Україна має швидше домовитися з путіним про мир.