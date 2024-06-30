«Вест-Сайд» #11. «А що, з Росії вигнали незалежні медіа?» Гості подкасту — журналісти з Південно-Африканської Республіки Гован Віттлер і Флоріс Котзе

Телепрограма Carte Blanche — одна з найавторитетніших в усій Африці. Вона виходить вже 37 років і за цей час її аудиторія та теми поширились далеко за межі рідної Південно-Африканської Республіки. В Україні до 2024 року журналісти Carte Blanche були двічі, висвітлюючи наслідки аварії на ЧАЕС. У червні «Бабель» у рамках проєкту УГСПЛ «Права людини в дії» запросив до України журналістів програми Гована Віттлера і Флоріса Котзе. Тут вони разом з іще сімома журналістами з Латинської Америки та ЄС побачили наслідки російського вторгнення на півночі України, знов побували на вже деокупованій ЧАЕС і поспілкувались з українськими урядовцями, які протистоять Росії в юридичній площині. На багатьох етапах цього престуру Гован і Флоріс були скептичними. Спершу щодо того, чи варто довіряти «Бабелю»: можливо, ми пропагандисти чи працюємо на державу. Потім — чи ми не підготували спікерів заздалегідь, тож вони шукали своїх. І, зрештою, чи загалом має резон і сенс боротьба України. Про все це ми й поспілкувались.