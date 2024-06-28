«Вест-Сайд» #9. «Європа і США пішли з Венесуели ― цю порожнечу заповнили росіяни». Гість подкасту ― журналіст із Венесуели Оскар Шленкер

Уже багато років Венесуелою керує авторитарний проросійський режим, який із часом стає дедалі жорсткішим. Однак там продовжують працювати журналісти, які намагаються показувати події обʼєктивно. Для цього їм доводиться влаштовуватися в іноземні медіа чи працювати у громадських організаціях. Оскар Шленкер ― один із таких журналістів. Він багато років був кореспондентом іспаномовного бюро Deutsche Welle, а тепер працює у правозахисній організації Alternos. На початку червня «Бабель» у рамках проєкту УГСПЛ «Права людини в дії» запросив Оскара та ще вісьмох журналістів із країн Латинської Америки, Африки та Європи в Україну, щоб показати, як вона протистоїть Росії в юридичній площині. Як українці фіксують воєнні злочини росіян, працюють над поверненням викрадених дітей та створенням спеціального міжнародного трибуналу. З Оскаром ми говоримо про його враження від візиту, життя журналіста у Венесуелі та про те, наскільки слово «справедливість» логічно використовувати поруч зі словами «Росія», «війна» і «міжнародні організації».