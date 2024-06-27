Румуни досі уникають люстрації та не говорять про винищення євреїв за часів нацизму | «Вест-Сайд» #7

Румунія досі має чимало невирішених питань щодо свого минулого, зачіпати які бояться як політики, так і більшість громадян. Як наслідок винні у злочинах живуть непокарані, а жертви доживають віку без відчуття, що справедливість відновлено. Це стосується, зокрема, злочинів комуністів до революції 1989 року і масового знищення євреїв у роки Другої світової війни: за кількісними показниками Румунію в цьому випереджала лише нацистська Німеччина. Україна зараз намагається відновити справедливість на тлі нападу росіян ― не лише у воєнний спосіб, але й через суди. «Також ми провели люстрацію, тож український досвід для Румунії цікавий», ― запевняє редакторка видання Scena9 з Бухаресту Йоана Пелехатий. Після організованого «Бабелем» на початку червня візиту Йоани та інших журналістів з Європи, Африки й Латинської Америки ― тут вони побачили, що росіяни робили на Київщині та в Зоні відчуження та як українці протидіють агресору в юридичній площині ― журналістка поговорила з нами для чергового випуску подкасту «Вест-Сайд». Ми поговорили, зокрема, про те, як румуни змінили своє ставлення до українців після початку повномасштабної війни та що нового про нас дізналась і як ці роки проживає сама Йоана, яка наполовину українка.