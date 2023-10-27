ЦАХАЛ розширює наземну операцію в секторі Гази та посилює бомбардування ексклаву

Ізраїльські військові посилили авіаудари в секторі Гази протягом останніх кількох годин і планують розширити наземну операцію.
Про це на пресконференції повідомив речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.
«Повітряні сили завдають дуже значних ударів по наземних цілях», — сказав він, додавши, що сьогодні ввечері наземні сили розширять свою активність.
Видання нагадує, що протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ провели обмежені рейди в сектор Гази. Хагарі каже, що ЦАХАЛ і надалі завдаватиме ударів по місту Газа й прилеглих районах на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора Гази.
«Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки держави Ізраїль», — сказав він.
- 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав авіаудари по сектору Гази, а зараз готується до наземної операції. Ізраїль повідомляє про 1 400 загиблих від початку війни, палестинці — про понад 5 тисяч.