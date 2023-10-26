Google Пошук показуватиме ‎історію зображення, щоб виявляти фейки

Google запускає функцію «‎Про це зображення», яка поступово буде доступна по всьому світу англійською мовою і допоможе визначити походження медіафайлів, відображених у пошуку зображень.

Щоб переглянути історію, необхідно натиснути три крапки на зображенні й обрати у меню відповідний розділ. Тут зʼявиться інформація про те, коли зображення було проіндексовано Google та на якому вебсайті зʼявилося вперше. Додатково можна переглянути, як інші сайти використовують та описують зображення, а також метадані (якщо такі є), які розкажуть, чи використовувався ШІ для його створення.

Google ще з 2021 року пропонує схожий інструмент «Про цей результат», який надає додаткові дані про результати в загальному пошуку.

Функцію запустили на тлі поширення величезної кількості дезінформації про війну Ізраїлю та ХАМАС, де зображення інших чи давніших конфліктів позначають як актуальні. Meta та X, до прикладу, вже отримали попередження від ЄС і якщо не поліпшать модерацію, то можуть отримати штраф у розмірі 6% від річного доходу, згідно з новим європейським законодавством.