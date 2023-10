Apple підняла ціни на TV Plus та інші підписки

Компанія Apple підвищує ціни на деякі підписки. Серед них Apple TV Plus (стримінговий сервіс), Apple Arcade (ігровий сервіс), Apple News Plus (новинний сервіс) і Apple One (пакет підписок).

Про це пише The Verge.

Вартість Apple TV Plus зростає з $6,99 до $9,99 на місяць. Замість $4,99 Apple Arcade тепер коштуватиме $6,99 на місяць. Тим часом підписка на Apple News Plus зростає з $9,99 на місяць до $12,99. А ось нові ціни на пакет Apple One:

індивідуальна підписка — $19,95 (було $16,95);

сімейна — $25,95 (було $22,95);

преміальна — $37,95 (було $32,95).

Індивідуальна і сімейна підписки Apple One пропонують доступ до TV Plus, Music і Arcade. Індивідуальна передбачає 50 ГБ памʼяті iCloud Plus, тоді як сімейна — 200 ГБ памʼяті. Найдорожчий план додає підписки на Fitness Plus і News Plus, а також 2 ТБ памʼяті iCloud Plus.

Речниця Apple Бернадетт Сімпао підтвердила ці зміни та додала, що компанія підвищує ціни на «вибраних міжнародних ринках».