У Каліфорнії після низки аварій заборонили роботу безпілотного роботаксі Cruise

Департамент автотранспортних засобів Каліфорнії відкликав ліцензії, які дозволяли GM Cruise використовувати безпілотні роботаксі. Регулятор заявив, що автівки Cruise «небезпечні для експлуатації», а компанія «неправильно представила‎» їхню безпечність, передає Reuters.

«Ми надали Cruise вимоги, необхідні для подання заявки на відновлення дозволів», — заявив регулятор.

У Сан-Франциско компанія Cruise має найбільшу кількість транспортних засобів і саме тут тестувала послугу платних поїздок на роботаксі. Рішення авторегулятора Каліфорнії може серйозно вплинути на плани Cruise щодо виходу на нові ринки та водночас надасть деяку перевагу її конкуренту Waymo (належить Alphabet), який також раніше отримав дозвіл на повноцінну роботу в Сан-Франциско.

У серпні роботаксі Cruise врізалось у пожежну машину, через що постраждав один пасажир. Компанія удвічі скоротила кількість транспортних засобів на час розслідування, а вже 2 жовтня в Сан-Франциско сталася інша аварія, де автівка Cruise наїхала на пішохода, якого щойно збив водій.

У компанії тоді заявили, що автомобіль під час цього інциденту агресивно загальмував перед зіткненням і потягнув пішохода вперед приблизно на 20 футів.

Громадськість Сан-Франциско стурбована проблемами з роботаксі, які блокують перехрестя та перешкоджають руху транспорту екстреної допомоги. Найактивніші мешканці знайшли спосіб знешкодити ненависні їм автівки — вони вимикали їх, встановивши дорожні конуси на капот.