Politico: У Європарламенті пропонують передати Україні конфісковану в Лівії бронетехніку

Депутати Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб ті передали Україні військову техніку, вилучену в Лівії.

Про це пише Politico із посиланням на нідерландську телевізійну програму RTL Nieuws.

Європарламентарі хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI.

Нідерландський законодавець Барт Гротуйс попросив членів Європарламенту підписати відповідного листа до 27 жовтня.

«Ми закликаємо вас передати Україні захоплені транспортні засоби операції IRINI та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї чи інших операцій ЄС», — йдеться в документі. За словами Гротуйса, він розмовляв про це з двома послами.

«Обидва були дуже захоплені та сказали, що це дуже креативно», — сказав євродепутат. Які країни представляли ці дипломати, він не сказав.

Лист Гротуйса 27 жовтня надішлють державам-членам з Комітету з питань політики та безпеки Ради ЄС і Комітету Європейського сприяння миру. Копію також отримає командир військово-морської місії Євросоюзу.

Глави держав і урядів ЄС обговорять подальшу військову допомогу Україні під час саміту Ради в Брюсселі наприкінці тижня.