У США 33 штати подали позов проти Meta — «через шкоду Instagram підліткам»

У США 33 штати подали позов на компанію Meta «за заподіяння шкоди молоді та сприяння кризі її психічного здоровʼя». Компанія нібито навмисно створювала в Instagram і Facebook функції, які приваблюють дітей до цих платформ.

«Діти та підлітки страждають від рекордного рівня поганого психічного здоровʼя, і в цьому винні такі соціальні мережі, як Meta. Компанія отримала вигоду з дитячого болю, навмисно розробляючи свої платформи з маніпулятивними функціями, які роблять дітей залежними від своїх платформ, одночасно знижуючи їхню самооцінку, — заявила у своїй заяві генпрокурор Нью-Йорку Летіша Джеймс.

Позови вимагають відшкодування фінансових збитків і припинення дій Meta, які порушують закон.

Meta у відповідь заявила, що вже запровадила понад 30 інструментів для підтримки підлітків та їхніх сімей.

«Ми розчаровані тим, що замість продуктивної роботи з компаніями всієї галузі над створенням чітких стандартів, що відповідають віку, для багатьох застосунків, які використовують підлітки, генеральні прокурори обрали цей шлях», — додали в компанії.

Цей федеральний позов — результат розслідування, яке провела коаліція генеральних прокурорів Каліфорнії, Флориди, Кентуккі, Массачусетсу, Небраски, Нью-Джерсі, Теннессі та Вермонту. Розслідування показало, що компанія знала про шкоду, якої Instagram може завдати підліткам — особливо дівчаткам-підліткам, коли справа стосується психічного здоровʼя та тіла. За даними одного внутрішнього дослідження, 13,5% дівчаток-підлітків стверджують, що Instagram посилює думки про самогубство, а 17% — що Instagram посилює розлад харчової поведінки.