Соцмережа TikTok тестує можливість завантажувати 15-хвилинні відео для обмеженої кількості користувачів у деяких регіонах.

Про це пише TechCrunch.

Де саме тестують нові ліміти для відео — невідомо. Компанія вирішила залишити це в секреті. Раніше користувачі могли публікувати контент тривалістю до десяти хвилин.

Спочатку TikTok здобув популярність як платформа для коротких відео, але поступово охопив триваліший контент — у лютому 2022 року збільшив максимальну тривалість відео з трьох до десяти хвилин. Початковий ліміт був 15 секунд.

Збільшення ліміту зробить TikTok серйознішим конкурентом для YouTube, оскільки автори тривалішого контенту теж зможуть використовувати китайську соцмережу. Тим часом YouTube уже створив Shorts для коротких відео, як відповідь на популярність TikTok.