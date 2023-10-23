Іспанія конфіскувала викрадені з України золоті артефакти вартістю $63,6 млн

Іспанська поліція конфіскувала старовинні золоті артефакти вартістю близько $63,6 мільйона, викрадені з України.

Про це пише Reuters.

Поліція Мадриду повідомила, що серед 11 вилучених артефактів були намиста, браслети й сережки, датовані греко-скіфським періодом між VIII і IV століттями до нашої ери.

Експонати демонстрували в київському музеї в 2009—2013 роках, а у 2016 році їх незаконно вивезли з України. Який саме був музей — не вказують. Правоохоронці розповіли, що артефакти були з підробленими документами, щоб виглядало так, ніби вони належать українській православній церкві. Назву церкви теж не зазначають.

У межах цього розслідування заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України. Їх викрили, коли вони продали один із викрадених предметів — золотий пояс із головами баранів — на приватному аукціоні в Мадриді.