Водій, який у Києві на смерть збив військового на блокпості, отримав підозру

Національна поліція повідомила про підозру водію, який у Києві вночі на блокпосту збив на смерть військового.
Про це поліція повідомила ввечері 22 жовтня.
Водій «Хонди» отримав підозру за ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Поліція проситиме суд арештувати водія.
- Уночі 22 жовтня близько 00:30 при вʼїзді до столиці в напрямку Броварського проспекту водій «Хонди» побачив вантажівку й різко загальмував. Водій через туман не впорався з керуванням і виїхав у крайню праву смугу, де й наїхав на військовослужбовця на блокпості — той помер на місці. Драгер показав, що водій був тверезий.