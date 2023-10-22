Мер Нью-Йорка зізнався, що використовує штучний інтелект для своїх промов — аби «говорити» іншими мовами

Мер міста Нью-Йорк Ерік Адамс розповів, що використовував штучний інтелект для своїх промов, щоб «розмовляти» з жителями міста різними мовами.

Про це повідомляє Vice.

На пресконференції, де журналістам мали розповісти про нещодавній «форум чатботів» у мерії, Адамс проговорився, що з його офісу дзвонили мешканцям Нью-Йорка за допомогою алгоритмічно згенерованої версії його голосу, яка говорить різними мовами, що ними мер не володіє.

Метою пресконференції було оголосити, що в майбутньому місто буде використовувати чатботи зі штучним інтелектом. Вони розмовлятимуть з жителями Нью-Йорка обраною ними мовою, коли ті дзвонять до служби 311 або до інших служб. Але мер побіжно згадав, що місто вже використовує технологію для інших цілей, і що жителів Нью-Йорка вже «вводять в оману» щодо мов, якими він володіє.