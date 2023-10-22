Google має виплатити керівниці відділу $1 мільйон за гендерну дискримінацію

У США журі присяжних визнало, що компанія Google ставиться до керівників по-різному через їхню стать, і присудило виплатити керівниці відділу Google Cloud Улку Роу компенсацію в розмірі $1,1 мільйона за гендерну дискримінацію.
Про це пише Bloomberg.
Улку Роу подала позов до суду, у якому стверджувалося, що Google платила більше чоловікам, попри їхній менший досвід, і відмовляла їй у підвищенні — в якості помсти за її скарги.
Журі з восьми присяжних постановило, що компанія Google винна Роу $150 тисяч за «біль і страждання» через дискримінацію і ще $1 мільйон як компенсацію.
Під час тижневого судового розгляду компанія стверджувала, що Роу, директорка з розробки Google Cloud, мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки.
Водночас жінка розповіла, що Google дискримінував її, найнявши її на посаду нижчого рівня і заплативши їй менше, ніж чоловікам, які робили подібну роботу. Вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи у сфері фінансових послуг і технологій. Працівники-чоловіки, за її словами, з меншою кваліфікацією отримували більше за неї.
- У 2018 році понад 20 тисяч працівників Google влаштували акцію протесту й вимагали реформ після того, як газета New York Times опублікувала розслідування про те, що компанія дала співзасновнику Android $90 мільйонів, коли він покинув Google через звинувачення в сексуальному насильстві.