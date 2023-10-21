Україна вночі 29 жовтня перейде на зимовий час

У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на зимовий час, о 4-й ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад.

Таким чином, ця доба автоматично збільшиться на годину.

В Україні годинники на зимовий і літній час переводять в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».