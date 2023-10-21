На Одещину прилетіло 1 114 фламінго. Це найбільша кількість пернатих, зафіксована на території нацпарку «Тузлівські лимани»

До національного природного парку «Тузлівські лимани», що розташований в Одеській області, прилетіло 1 114 фламінго.

Це найбільша кількість пернатих, зафіксована науковцями на території нацпарку. Що цікаво, ідеться про птахів, які саме прилетіли, а не загніздилися на територіях області впродовж року.

«Майже всі особини дорослі, але є і трохи цьогорічних пташенят. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їхнього походження не вдалося), а один птах був із синім кільцем, цей гість — італієць», — йдеться в повідомленні.