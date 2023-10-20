У ніч на 21 жовтня ПриватБанк не працюватиме кілька годин

Опівночі ПриватБанк зупинить роботу своїх сервісів через регламентні роботи. Це триватиме до пʼятої ранку 21 жовтня, попереджають у пресслужбі банку.

Протягом пʼяти годин уночі користувачі не зможуть проводити операції з картками, робити платежі у «Приват24», користуватися банкоматами, терміналами самообслуговування і POS-терміналами банку.

У пресслужбі зауважили, що регламентні роботи стосуються процесингового центру.