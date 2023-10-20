У 2023 році держава витратила на оборону понад трильйон гривень — це половина річного бюджету

Протягом цього року Україна витратила із загального фонду держбюджету 2 трильйони 119 мільярдів гривень.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Майже половина всіх видатків, а це понад трильйон гривень, пішли на оборону: 682 мільярди на зарплати військовим, а 349 мільярдів на підтримку Збройних сил (купівля військової техніки, озброєння, боєприпасів тощо).

На соціальні програми спрямували 386 мільярдів гривень. Ще 102 мільярди виділили на медицину, а 112 мільярдів — у місцеві бюджети, на підтримку регіонів.

Бюджет на 2024 рік

Уряд на засіданні 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Основний пріоритет бюджету — безпека і оборона. Закладені кошти на оборону — 1 692,6 мільярда гривень, або 21,6% ВВП. Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс — 55,8 мільярда гривень, а саме на виробництво зброї в Україні. Також з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну людину на місяць має збільшитися до 2 920 гривень, для працездатних — 3 028 гривень, для людей, які втратили працездатність, — 2 361 гривні. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата має становити 7 100 гривень, з 1 квітня — 8 000. Наразі парламент проголосував за держбюджет на 2024 рік у першому читанні.