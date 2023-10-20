Астрономи склали новий космічний атлас. У ньому майже 400 тисяч галактик

Астрономи склали новий космічний атлас, до якого ввійшли майже 400 тисяч галактик поблизу Чумацького Шляху.

Про це пише Space.

Цифровий «Атлас Галактики Сієни» створений на основі даних трьох астрономічних досліджень, зібраних між 2014 і 2017 роками. Він охоплює половину нічного неба над Землею.

«Навколишні великі галактики важливі, тому що ми можемо вивчати їх більш детально, ніж будь-які інші у Всесвіті; вони є нашими космічними сусідами», — сказав керівник проєкту Джон Мустакас.

Доступ до атласу відкритий для всіх. Його можна переглянути тут.