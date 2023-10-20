АTACMS можуть знищувати гелікоптери й будівлі ― але не танки. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 19 жовтня

Ракети ATACMS, які отримала Україна, ефективні проти доволі вразливих цілей на відкритому просторі. Однак є дещо, проти чого вони допоможуть мало. Це танки, пише військовий оглядач Forbes Девід Акс. Снаряд моделі М39 складається з 950 розривних снарядів розміром із ручну гранату, кожен з яких теж розлітається на дрібні уламки. Така шрапнель може зрешетити одночасно кілька гелікоптерів, шини вантажівок, боєкомплект ― однак такі «гранати» заслабкі, аби пробити міцну броню.

Джо Байден сказав, що США поділяться з Україною тими моделями ATACMS, передача яких не послабить їхню обороноздатність. Вочевидь, ідеться про старіші моделі, близькі до списання, як-от M39, яких у Сполучених Штатів кілька сотень. Іще одна модель, яку за цією ж логікою Вашингтон може передати Києву, ― це М48S із некасетною боєголовкою, що важить чверть тонни. Такими снарядами можна нищити добре укріплені будівлі. А проти російських танків варто пошукати інший вид зброї.

При цьому свого часу в модельному ряду ATACMS планували й ракету, яка при контакті з поверхнею мала розлітатися на десятки протитанкових снарядів. Однак випускати її виявилось занадто дорого, пише Акс.

Про повернення української економіки до зростання пише The New York Times. Цього року, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, економіка країни виросте на 3,5% ― після минулорічного скорочення на 25%. У містах, віддалених від лінії фронту ― наприклад, у Дніпрі та Києві, люди повернулись і до шопінгу, і до регулярних відвідин ресторанів. Чимало українців усвідомили, що війна може затягнутися, та це не привід ставити життя на паузу, стверджує в коментарі виданню економістка інвестбанку Dragon Capital. Утім, значною мірою цей підйом зумовлений міжнародною фінансовою підтримкою, що сприяла збільшенню купівельної спроможності. До повернення економіки на довоєнний рівень знадобиться ще чимало років і тяжкої праці, пише NYT.

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