ЦАХАЛ вдарив по Західному березі Йордану — таке відбувається вкрай рідко

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по території Західного берега річки Йордан. ЦАХАЛ украй рідко застосовує авіацію для ударів по цій території.

The Jerusalem Post пише, що авіація атакувала «групу озброєних терористів у таборі Нур-Шамс, що становили загрозу для ізраїльських військових». Саме там зараз ізраїльські сили проводять рейд, щоб арештувати підозрюваних у тероризмі.

За даними Червоного Хреста, під час рейду убили вісьмох палестинців. Як пише The Jerusalem Post, десять співробітників прикордонної служби Ізраїлю отримали поранення внаслідок вибуху.