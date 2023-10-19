Netflix підняв вартість передплати на тлі великого зростання кількості користувачів

Стримінговий сервіс Netflix підняв вартість передплати на тлі найбільшого за три роки приросту передплатників — у третьому кварталі сервіс додав 9 мільйонів користувачів.

Для абонентів базового тарифу в США щомісячний рахунок збільшиться на $2 до $11,99, тоді як преміум-передплата подорожчає на $3 до $22,99. Базові передплатники у Великій Британії платитимуть додатково один фунт, або £7,99, а преміум-передплата подорожчає на £2 до £17,99, передає Financial Times. Такі кроки зазвичай лише вітаються інвесторами, зокрема це підвищило ціну акцій компанії на 12%.

Прибуток Netflix у розмірі $3,75 на акцію у третьому кварталі виявився вищим за прогнози Волл-стріт на рівні $3,52. На кінець кварталу компанія мала 247 мільойнів передплатників, що на 11% більше, ніж роком раніше.