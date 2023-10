Google Meet додає ефекти «краси» для відеодзвінків

Google Meet додає нові портретні режими ретушування для відеодзвінків на смартфонах.

Про це пише The Verge.

Google заявляв, що нова функція, яка дозволить користувачам застосовувати ефекти «краси» під час відеодзвінків, — затребувана.

Корекція обличчя наразі доступна для Google Meet на мобільних пристроях для перших користувачів, а після 28 жовтня нею зможуть скоритатися більше людей. До кінця 2023 року функція буде доступна також у веббраузерах, однак лише для акаунтів Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One і Google Workspace Individual.

Є два портретні режими, які пропонують різні рівні вирівнювання тону шкіри, вибілення ділянок під очима та відбілювання зубів. Один режим має більш активну ретуш, а інший — слабшу.