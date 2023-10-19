У WhatsApp тепер можна одночасно запускати два облікові записи на одному телефоні

Розробники WhatsApp оголосили про запуск нової функції, яка дозволить відкривати кілька облікових записів на одному пристрої та в одному екземплярі програми без необхідності клонування.

У WhatsApp Blog розробники пояснили, що віднині користувачі можуть одночасно працювати з двома акаунтами WhatsApp, наприклад, особистим і робочим.

Щоб додати другий обліковий запис, потрібно мати номер телефону та відповідну SIM-картку. Така функція підтримується на пристроях, де можна використовувати кілька SIM-карток або eSIM.

Для створення другого облікового запису потрібно перейти в налаштування WhatsApp, натиснути на стрілку поряд з імʼям користувача та вибрати «Додати обліковий запис».

Також користувачі можуть налаштувати конфіденційність і сповіщення окремо для кожного облікового запису.