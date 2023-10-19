У СБУ розповіли, як росіян вербують до «православних ПВК» для війни в Україні

Служба безпеки України виявила, що керівництво Російської православної церкви створює власні приватні військові компанії в рф. За вказівками Московського патріархату ці ПВК вербують і тренують найманців для війни проти України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Одна з таких приватних військових компаній називається «Андріївський хрест» і діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У цій церкві клірики вербують прихожан в окупаційну російську армію.
Після зарахування до лав церковної ПВК, найманці проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки від інструкторів з російських спецслужб. Тренування проходять у стінах собору або на спеціальних полігонах.
Представники фінансово-промислових груп, наближені до Кремля, фінансують такі ПВК. Гроші надходять на рахунки РПЦ під виглядом благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів.
СБУ працює над тим, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності.
- Від початку повномасштабної війни росії проти України за матеріалами СБУ розпочали 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 16 – митрополити. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва росіянам.
- Наразі правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.
- 26 клірикам УПЦ МП повідомили про підозру, а ще 19 уже отримали судові вироки.