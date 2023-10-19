Disney зібрав 543 персонажі своїх анімацій у новому короткометражному фільмі

Disney випустила короткометражний мультфільм «Одного разу в студії» — у ньому зібрали 543 персонажі попередніх анімацій. Фільм присвячений століттю компанії.

Про це пише Variety.

Герої мультфільмів біля штаб-квартири Walt Disney Animation Studios у Бербанку, штат Каліфорнія. Disney

Короткометражку придумали і зрежисирували Трент Коррі та Ден Абрахам. Події відбуваються в анімаційній студії Disney. Герої мультфільмів вистрибують із малюнків і мандрують залами, де їх створили.

Disney

Більшість героїв малювали вручну, інших зробили на компʼютері. Для озвучки Джина використали оригінальні записи голосу Робіна Вільямса.