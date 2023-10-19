Disney зібрав 543 персонажі своїх анімацій у новому короткометражному фільмі

Disney випустила короткометражний мультфільм «Одного разу в студії» — у ньому зібрали 543 персонажі попередніх анімацій. Фільм присвячений століттю компанії.
Про це пише Variety.
Короткометражку придумали і зрежисирували Трент Коррі та Ден Абрахам. Події відбуваються в анімаційній студії Disney. Герої мультфільмів вистрибують із малюнків і мандрують залами, де їх створили.
Більшість героїв малювали вручну, інших зробили на компʼютері. Для озвучки Джина використали оригінальні записи голосу Робіна Вільямса.
- У 1923 році у Лос-Анджелесі два брати Волт та Рой Дісней заснували анімаційну студію Disney Brothers Cartoon Studio. Після цього вона називалася Walt Disney Feature Animation, Walt Disney Productions і Walt Disney Animation Studios. Першим повнометражним анімаційним фільмом компанії Волта Діснея і в США загалом став «Білосніжка і семеро гномів». Його випустили у 1937 році.