У ДБР прокоментували весілля своєї колишньої працівниці у Львові

Державне бюро розслідувань прокоментувало скандальне весілля своєї колишньої працівниці Роксолани Москви у Львові. Із коментарем 18 жовтня вийшла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена — це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з Держбюро вже майже два роки тому», — пояснила Тетяна Сапьян.

Також вона наголосила, що ДБР «не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за вчинки Роксолани Москви».

«Не варто повʼязувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни», — додала представниця ДБР.

Що за весілля?

Колишній прокурор зі Львова Ростислав Ільницький і його наречена Роксолана Москва 7—8 жовтня святкували весілля неподалік Львова, у комплексі Emily Resort. Видання Zahid.net писало, що воно коштувало кількадесят мільйонів гривень.

У перший день весілля, за даними видання Lviv Media, на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт «Дзвони сонця». Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік. Другого дня гостей розважав Дзідзьо, було запрошено 500 людей.