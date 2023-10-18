У Швейцарії на морквяному полі знайшли прикраси бронзової доби

У Швейцарії на щойно зораному морквяному полі знайшли набір стародавніх жіночих прикрас. За оцінками дослідників, їхній вік — близько 3 500 років.

Про це повідомляє Arkeo News.

Thurgau Canton

Археолог-любитель Франц Зан виявив скарб ще у серпні. Після того як фермери зібрали моркву, Франц помітив у ґрунті кілька бронзових предметів. Він одразу повідомив про знахідку владі свого кантона Тургау.

Thurgau Canton

Археологи вирізали блок ґрунту, відправили його до лабораторії і виявили скарб більш ніж із сотні предметів, що належать до бронзової доби. Серед них — намисто з бронзових дисків із шипами, дві спіральні каблучки, понад сто бурштинових намистин і спіралі з бронзового та золотого дроту.

Thurgau Canton

Разом із коштовностями вчені виявили гірський кришталь, зуби бобра і ведмедя, бронзовий наконечник стріли, кілька шматків полірованої залізної руди, невеликий амоніт і скамʼянілий зуб акули. Знахідки планують виставити у місцевому археологічному музеї.