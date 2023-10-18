Виснаження ворога стане головним пріоритетом війни у 2024 році. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 17 жовтня

Видання близького до НАТО аналітичного центру The Atlantic Council опублікувало статтю українського військового експерта Миколи Бєлєскова про можливий перебіг російсько-української війни наступного року. Він зазначив, що про плани росіян на найближчі півріччя-рік свідчитиме те, чи оголосить Кремль чергову широкомасштабну мобілізацію. Якщо так ― це означатиме, що росіяни планують чергові наступальні кампанії, зокрема щоб вийти на адміністративні кордони українських областей, які вони вже прописали у своєму законодавстві як частину росії. Якщо ж масштабної мобілізації не оголошуватимуть ― це означатиме, що вони вирішили вести оборонну війну, тримаючись за тимчасово окуповані землі.

Бєлєсков прогнозує, що західний військово-промисловий комплекс вийде на такий рівень виробництва снарядів, що Україна не відчуватиме їх дефіциту, наприкінці наступного ― на початку 2025 року. Натомість росія протягом року навряд стикнеться зі справжнім «снарядним голодом».

Також, на думку Бєлєскова, за відсутності в жодної зі сторін сил для рішучого прориву триватиме війна на виснаження ресурсів ворога. Це означає, зокрема, що ЗСУ ще активніше гатитимуть по базах росіян на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, і в самій росії. Кількість і дальність ударів, найімовірніше, зростатиме ― й отримання F-16 може пожвавити цей процес. У цьому є певні політичні ризики для України, однак вони є і в стагнації на фронті, тому Київ має причини частіше завдавати ударів по ворогу в тилу.

Локальне видання з американського штату Айова Des Moines Register опублікувало матеріал про роботу фабрики снарядів під містечком Мідлтаун. За словами журналістів, значну частину боєприпасів для гаубиць калібру 155 мм, які Україна отримує від США, виготовляють саме там ― на Айовському заводі армійських боєприпасів. Це підприємство зараз модернізується і розширюється: протягом наступних двох років у нього мають вкласти $1,2 мільярда. Це допоможе США досягти цілі виробляти сто тисяч боєприпасів цього калібру на місяць. Зараз американські підприємства виготовляють 22 тисячі таких боєприпасів на місяць ― що вже вдвічі більше, ніж вісім місяців тому.

Військові активно використовують снаряди калібру 155 мм через оптимальний баланс ваги й руйнівної сили. Менші снаряди не завдають настільки значної шкоди, а в більших мала дальність польоту. Також є багато різновидів цих снарядів ― наприклад, осколкові чи димові.

У 1960-ті на заводі в Мідлтауні працювали 13 тисяч людей. Сьогодні там 830 працівників (слід зазначити, що виробництво зараз значною мірою автоматизоване). Однак у близькій перспективі штат знову збільшиться, пише видання.

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