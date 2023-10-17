Україна обіграла Мальту на матчі-відборі на Євро-2024 з рахунком 3:1. Гра пройшла на «Національному стадіоні» у Та’Калі на Мальті.
Голи забивали Артем Довбик та Михайло Мудрик, щ е один гол у власні ворота забив мальтієць.
Україна у свої групі посідає друге місце і 13 очками. В останньому, восьмому турі Україна гратиме з Італією 20 листопада.
Збірна Італії, тим часом, зіграла проти збірної Англії із рахунком 3:1. Тобто у Італії 10 очок, проте на одну гру менше. Вирішальним матчем за прямий вихід на Євро для України буде гра з Італією.
- Євро-2024 пройде в 10 містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року. Приймати матчі будуть Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт. Слоганом чемпіонату Європи стала фраза «Обʼєднані футболом, єдині в самому серці Європи». У турнірі візьмуть участь 24 збірні Європи. За підсумками кваліфікаційної частини путівки на чемпіонат отримають 23 збірні. Німеччина, як господарка турніру, не братиме участі у відбіркових іграх.