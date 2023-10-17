«Схеми»: Компанії бізнесменів Герег 8 років платили зарплату керівнику колишніх «Епіцентрів» на окупованій Донеччині

Журналісти програми «Схеми» виявили, що дві компанії, якими володіють Олександр і Галина Гереги, нараховували зарплатню керівнику колишніх «Епіцентрів» на окупованій Донеччині. Ідеться про Геннадія Гальчука, який продовжує управляти мережею колишніх «Епіцентрів», перейменованих у «Галактики», на території окупованої Донеччини. Зарплату йому виплачували й після 2014 року, і після повномасштабного вторгнення росії.

За даними «Схем», головний управитель «Галактик» щомісяця отримував зарплату від Герег, їздив на підконтрольну Україні територію і фінансував засновану ними партію «За конкретні справи». Також Гальчук співпрацював з окупаційною владою, а восени 2023 року був обраний «депутатом» від політичної партії «Єдина росія» на Донеччині.

Згідно з даними з офіційного реєстру юридичних осіб рф, діяльність гіпермаркетів на Донбасі за російським законодавством забезпечують дві компанії — «Галактика» і «Намєстнік». Обидві зареєстровані в окупованій Макіївці за адресою колишнього гіпермаркету «Епіцентр». «Галактику» через «Донстрой» контролює Олена Швидка, а власником «Намєстніка» є Геннадій Гальчук.

«Галактика», ймовірно, імпортує товари та торгує, а «Намєстнік» переважно наймає у свій штат на роботу працівників. На сайті його громадської організації вказано, що він працює директором мережі торгових центрів «Галактика».

Відповідно до зарплатних відомостей Гальчука, українські компанії Герег платили йому зарплату як своєму штатному співробітнику і після окупації Донбасу, і після повномасштабного вторгнення. З 2015 до 2016 року українська компанія «Нова Лінія 1», власниками якої є Гереги, нарахувала Гальчуку 85 тисяч гривень.

Платило йому і ТОВ «Епіцентр К». Відповідно до отриманих документів, із вересня 2013 року і щонайменше до липня 2022-го «Епіцентр К» щомісячно нараховував зарплатню Гальчуку, її загальна сума становить майже 1,5 мільйона гривень.

«Схеми» вказали, що Олександр Герега відмовився відповідати на їхнє запитання, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині та чому Гальчуку нараховували зарплату до липня 2022 року.