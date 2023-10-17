Книга рекордів Гіннеса обрала найгостріший у світі перець чилі

Книга рекордів Гіннеса оголосила, що перець Chili Pepper X став найгострішим у світі.

Університет Вінтропа у штаті Південна Кароліна провів випробування і встановив, що новий перець має в середньому 2,69 мільйона одиниць тепла за Сковіллом (SHU). Попередній рекордсмен — перець Carolina Reaper, середній показник якого становить 1,64 мільйона SHU.

Для порівняння, за даними Книги рекордів Гіннесса, середній показник перцю халапеньо становить від трьох тисяч до восьми тисяч SHU.