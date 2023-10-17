Американський музей природної історії у Нью-Йорку прибере з експозиції усі людські останки

Керівництво Американського музею природної історії вирішило прибрати з постійної експозиції людські скелети, а також речі, виготовлені з кісток. Наразі у музеї виставлено приблизно 12 тисяч таких предметів.

Про це пише The New York Times.

Зокрема, у колекції нью-йоркського музею є останки 2 200 корінних американців, які мають бути повернені нащадкам згідно з федеральним законом, ухваленим понад 30 років тому. Музей вже репатріював останки 1 000 людей у відповідь на цей закон.

Крім того, музей зберігає кістки пʼятьох дорослих темношкірих людей, яких викопали з манхеттенського кладовища для поневолених у 1903 році.

Також у музеї є так звана медична колекція — вона містить останки приблизно 400 жителів Нью-Йорка, які померли в 1940-х роках. Вони були навчальними посібниками у медичних школах.

Директор музею пояснив, що хоче прибрати останки з експозиції на знак поваги до загиблих, адже деякі з цих людей загинули через експлуатацію і насильство. Також у минулому вчені використовували людські останки для проведення досліджень про перевагу певних людей над іншими.

«Люди, які вивчали євгеніку, були зацікавлені в тому, щоб зрозуміти анатомічні та поведінкові відмінності між певними групами. Сьогодні ми б розглядали ці підходи як науковий расизм. Але в той час учені торгували людьми, як діти картками покемонів», — пояснила професор антропології в Університеті Південної Кароліни Карліна Марія де ла Кова.