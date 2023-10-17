WSJ: Netflix розробляє власні мобільні ігри за мотивами «Венздей» та «Гри в кальмара»

Стримінгова платформа Netflix протягом наступних кількох місяців планує створити мобільні ігри за мотивами серіалів «Гра у кальмара» та «Венздей».

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Також компанія розглядає серіали про Шерлока Холмса та «Чорне дзеркало», а ще фільм «Евакуація» як основу для майбутніх мобільних ігор.

Водночас Netflix планує, щоб його ігри були доступні не тільки на телефонах чи планшетах, а ще й на телевізорах і компʼютерах.

Зараз Netflix ліцензує каталог відомих ігор, таких як Bloons TD 6 чи Classic Solitaire. До них мають доступ передплатники платформи. Вони можуть завантажити їх із програми без додаткової плати.

Ігри — це частина стратегії, яка заохочує передплатників повертатися до стримінгового сервісу, навіть коли їхні улюблені шоу «на паузі», допомагаючи утримувати аудиторію і залучати нову.