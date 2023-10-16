У Польщі явка на парламентських виборах сягнула рекордного рівня

Явка на парламентських виборах у Польщі сягнула майже 71,99%.

Про це повідомила польська Національна виборча комісія, передає РАР.

Її голова Сильвестр Марчиняк зазначив, що це найвища явка після 1989 року.

«Такої явки, понад 70%, не було в історії Третьої Польської Республіки», — наголосив Марчиняк.

Наразі Національна виборча комісія Польщі підрахувала 75% голосів. Остаточні офіційні підсумки виборів комісія планує підбити у вівторок, 17 жовтня.

Як вибори в Польщі можуть вплинути на Україну

«Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» українських фермерів.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин у нинішньому уряді. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя.

«Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.

За будь-якого сценарію — чи самостійної перемоги партії, чи формування коаліцій — усі питання між Україною та Польщею виноситимуть на обговорення.