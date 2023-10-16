Справи Майдану: екскерівництву СБУ та 20 співробітникам російської ФСБ повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру колишньому голові СБУ Олександру Якименку, його першому заступникові — керівникові Антитерористичного центру СБУ Володимиру Тоцькому у вчиненні державної зради та порушенні рівноправності громадян (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).

Також про підозру повідомили 20 співробітникам Федеральної служби безпеки російської федерації, які сприяли тодішньому керівництву СБУ. Серед підозрюваних шість генералів:

генерал армії Віктор Золотов — колишній керівник служби безпеки президента рф, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (нині — директор Федеральної служби військ Нацгвардії рф);

генерал-полковник Олексій Сєдов начальник 2 служби (служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ рф;

генерал-лейтенант Олексій Жало — заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ рф — начальник управління захисту конституційного устрою;

генерал-майор Сергій Єгоров — перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ рф;

генерал-майор Володимир Павлік — перший заступник начальника департаменту оперативної інформації 5 служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ рф;

генерал-майор Андрій Яценко — колишній співробітник 2 служби (служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ рф, зараз — заступник начальника управління ФСБ рф у Москві.

З 13 до 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з цих 20 співробітників російської спецслужби. Вони допомагали працівникам СБУ створювати негативний образ учасників Євромайдану та представників опозиційних сил.

Пізніше за дорученням СБУ вони створили і розмістили 257 відеозаписів, де містилась дискредитація суспільно-політичних подій в Україні.

Раніше Якименку і Тоцькому оголосили підозри як відповідальним за розстріли мітингувальників 18—20 лютого 2014 року в центрі Києва.