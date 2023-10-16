В Олімпіаді-2028 зʼявляться пʼять нових видів спорту

Сесія Міжнародного олімпійського комітету підтримала пропозиції оргкомітету і додала пʼять нових видів спорту в літню Олімпіаду 2028 року в Лос-Анджелесі.

Тепер проходитимуть змагання із бейсболу / софтболу, крикету, флаг-футболу, лакросу і сквошу.

Бейсбол — це командна спортивна гра з мʼячем і битою, а софтбол — це її різновид, там грають більшим за розміром мʼячем, ніж у бейсболі. Водночас крикет — це теж гра з мʼячем і битою, але під час неї гравці двох команд намагаються загнати мʼяч саме палицями у ворота суперника. У лакросі твердий гумовий м’яч переносять полем у сітці з довгою ручкою, і мета гри — закинути якнайбільше мʼячів у ворота.

Флаг-футбол — це різновид американського футболу, а саме його безконтактна версія. Головна відмінність — заборонені жорсткі контакти, а гравці виходять на поле без захисної екіпіровки.

Сквош відрізняється тим, що це парна спортивна гра, у якій двоє людей грають спеціальними ракетками та маленьким гумовим мʼячем на закритому корті.