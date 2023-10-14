Збірна України обіграла Північну Македонію у відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу перемогла збірну Північної Македонії в межах сьомого туру кваліфікації на Євро-2024. Підсумковий рахунок — 2:0.

Перший гол у ворота македонців забив Георгій Судаков. На 30-й хвилині матчу він пробив по воротах, і мʼяч після рикошету від гравця Північної Македонії залетів у сітку.

Другий гол забив Олександр Караваєв. На додатковому часі після 90 хвилин основного матчу він скористався помилкою голкіпера, коли той виходив із воріт, і пробив з дальньої відстані по незахищених воротах.

Таким чином, збірна Україна набрала 10 очок у шести іграх. Наступний матч збірна проведе 17 жовтня на виїзді проти Мальти.