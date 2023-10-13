Поки для конгресменів США підтримка України під питанням, більшість громадян підтримують Київ. Огляд матеріалів іноземних медіа 13 жовтня

Що б не відбувалося в американському Конгресі, Україну у війні з росією підтримує більшість американців, і більшість виступає за військову й економічну допомогу, пише в POLITICO колишній посол США в НАТО і керівник чиказької Ради з глобальних справ Іво Даадлер. Як свідчать свіжі результати опитування цієї ради, 63% американців підтримують надання додаткової військової допомоги, а 61% виступають за економічну допомогу. І якщо порівнювати з результатами опитування минулого листопада, то щодо першого питання підтримка знизилася на 2% ― що в межах соціологічної похибки, а щодо питання виділення грошей ― на 5%. Також більшість американців розуміють і приймають той факт, що війна в Україні затягується. Лише 14% опитаних вважають, що вона закінчиться протягом року, 34% — що вона триватиме ще понад рік, стільки ж говорять про термін від двох до пʼяти років, а 15% певні, що активні бойові дії триватимуть понад пʼять років. Ці дані свідчать, що «втоми» від війни в Україні серед американців загалом немає, хоч інтерес і послабшав. Населення США розуміє, що це важлива війна і Київ має перемогти в ній. А причиною того, що політики активно використовують питання України у своїй політичній риториці, є лише те, що серед республіканців менший відсоток тих, хто підтримує Україну, і він поступово знижується. Утім, і зараз більшість республіканців виступають за військову підтримку Києва у війні.

Тих $5 мільярдів, які наразі виділено на допомогу Україні, вистачить на кілька тижнів, нагадує Даадлер. Очевидно, що це й надалі буде темою американської політики, особливо у світлі виборів президента США. Тому найкращий сценарій зараз ― підтримати виділення з бюджету Україні $60 мільярдів, чого вистачило б аж до виборів американського президента наступного листопада. Більшість американців цей крок підтримують ― питання за політиками, підсумовує експосол.

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