Politico: Українські пілоти вже наступного тижня в США розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16

Українські пілоти вже наступного тижня розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 на базі Військово-повітряних сил США в місті Тусон (штат Аризона).

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Невелика кількість пілотів, які минулого місяця прибули до США на базу ВПС Лекленд у Техасі на курси англійської мови, пройшли перший тест на знання англійської та прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться в 162 авіакрилі — це головний навчальний центрі F-16 Військово-повітряних сил США.

Пілоти спочатку вивчатимуть основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на винищувачах. Однак цей процес можуть прискорити через гостру необхідність повернути пілотів на поле бою, повідомив один із чиновників.