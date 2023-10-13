Politico: Українські пілоти вже наступного тижня в США розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16

Українські пілоти вже наступного тижня розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 на базі Військово-повітряних сил США в місті Тусон (штат Аризона).
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотирьох американських чиновників.
Невелика кількість пілотів, які минулого місяця прибули до США на базу ВПС Лекленд у Техасі на курси англійської мови, пройшли перший тест на знання англійської та прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться в 162 авіакрилі — це головний навчальний центрі F-16 Військово-повітряних сил США.
Пілоти спочатку вивчатимуть основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на винищувачах. Однак цей процес можуть прискорити через гостру необхідність повернути пілотів на поле бою, повідомив один із чиновників.
- Наразі 11 країн погодилися допомогти в навчанні пілотів, а Нідерланди, Данія та Бельгія передадуть літаки. Українські пілоти, які навчаються в Європі, вже тренуються на пілотажних тренажерах F-16, повідомив раніше цього місяця офіційний представник ВПС України Юрій Ігнат. Наступний етап — польоти з інструктором на літаках.